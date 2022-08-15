Автобус №14 в Перми поменяет маршрут

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ночь на вторник, 16 августа, в Перми закроют проезд по улице Островского на участке от улицы Тимирязева до 1-й Красноармейской. Там до вечера 20 августа будет идти ремонт теплосети.

В связи с этим изменится маршрут автобуса №14. Он будет объезжать перекрытый участок по улицам Чернышевского, 25 Октября и Революции.

Таким образом автобус №14 не будет останавливаться на остановочных пунктах «Улица Тимирязева» и «Дом моделей». Ближайшие места, где пассажиры смогут зайти в автобус или выфйти из него, - остановки «Улица Революции» и «Улица Чернышевского».