Власти Пермского края заключили соглашение о строительстве Центра баскетбола

Фото: Евгения ГУСЕВА

Краевое министерство спорта и научно-производственное объединение «АэроСфера» заключили соглашение о государственно-частном партнерстве. За счет средств инвестора построят Центр баскетбола по улице Клименко, 28 в Перми.

Краевые власти предоставят инвестору в аренду земельный участок, выплату единоразовой субсидии на подключение к коммуникациям и выдадут субсидии на коммунальные платежи. Оценочный объем инвестиций «АэроСфера» составляет более 150 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Прикамья.

Напомним, площадь спорткомплекса составит около двух тысяч квадратных метров. В здании разместят один большой зал для профессиональных игр с трибунами минимум на пятьсот мест, и два зала для спортивных секций и дворовых команд с трибунами на 50 мест. Кроме того, оборудуют шесть раздевалок, тренажерный зал и медпункт.

По данным краевого министерства спорта, сроки реализации проекта сдвинули на конец 2025 года. Изменения объяснили долгим процессом согласования соглашения.

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