В Пермь на футбольный турнир приехал легендарный форвард Андрей Аршавин

Андрей Аршавин. Фото: Илья СМИРНОВ

Футбольный турнир группы компаний WTG собрал 11 команд из России и Беларуси. В полуфинале встретятся два коллектива Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ), одного из организаторов футбольного праздника.

После полуфинальных матчей звезда российского футбола Андрей Аршавин станет участником встречи детских команд. Экс-форвард питерского «Зенита» и сборной России даст мастер-класс юным футболистам.

Фото: Павел Шатров

Комментаторами всех матчей на поле спорткомплекса имени Сухарева стали Нобель Арустамян и актер Станислав Ярушин. А завершит большой праздник концерт Димы Билана.

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