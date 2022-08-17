В Минздраве рассказали о состоянии женщины, в которую выстрелили из ружья в Перми

Пострадавшей женщине провели операцию, она находится в больнице. Фото: архив "КП"

Пострадавшая женщина после стрельбы в микрорайоне Кислотные дачи находится в больнице. Ее состояние стабильное. В Минздраве Пермского края «КП» рассказали, что 36-летняя пермяка находится в состоянии средней степени тяжести, стабильная. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, вечером 16 августа возле одного из домов по ул. Бушмакина неизвестный выстрелил из ружья и ранил женщину. Очевидцы сами отвезли ее в больницу. Полицейские нашли и задержали подозреваемого, это 35-летний житель Перми.

В СКР по Пермскому краю сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

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