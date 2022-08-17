В Перми продается мини-ферма из 57 шиншилл

Фото: Иван ВИСЛОВ
В Перми в микрорайоне Крохалева продается мини-ферма шиншилл. Объявление об этом появилось на сайте «Avito».
- На данный момент насчитывается 57 особей, две из них возрастом до двух месяцев. Все зверьки здоровые, - сообщает продавец.
Взрослые шиншиллы не старше пяти лет. На мини-ферме даже есть отдельные семьи из грызунов. Одна семья приносит приплод в среднем два раза в год. Все зверьки разных окрасов: черные, коричневые, бело-розовые, серые и другие.
Цена фермы – сто тысяч рублей. В стоимость входят клетки, корм, опил, сено, песок для купания, камни для точки зубов и поилки.
- Продаем в связи с семейными обстоятельствами. Начинающим в данной сфере поможем и все расскажем, - добавляет продавец.
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