Фото: Авито

В Перми за 252 миллиона рублей продают комплекс из 50 вилл на острове Бали в Индонезии. Согласно объявлению на сайте Аvito.ru, компания «Family Development» предлагает инвесторам вложиться в готовый бизнес - строительство вилл премиум-класса на Бали.

- Бали - молодой и развивающийся курорт, который находится на первых местах в мировых рейтингах. Грамотные, прибыльные предложения на острове Бали дают доходность 12-15% годовых, в то время как средняя доходность недвижимости в мире составляет 5%, - написано в объявлении. Так ли это на самом деле? Проверять не доводилось.

Продавец разместил подобные предложения в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Уфе и других городах.

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