Выстрелившего из ружья в пермячку мужчину задержали

Подозреваемый бросил ружье в лесу и сбежал. Фото: СКР по Пермскому краю.

В Перми полицейские задержали мужчину, которого подозревают в нападении на пермячку. Напомним, 16 августа, 36-летняя женщина упала навзничь после хлопка. В нее выстрелили из ружья, предположительно, стреляли из леса, возле дома по улице Бушмакина.

Женщину с ранением очевидцы произошедшего отвезли в больницу. Стрелявший с места преступления сбежал.

В СКР по Пермскому краю рассказали, что подозреваемый задержан, это житель Перми, 1987 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

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