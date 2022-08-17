Электрички из Перми до Губахи могут сделать круглогодичными

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Электрички из Перми до станции «Углеуральской» могут ходить круглый год. Такое предложение поступило властям от Пермской пригородной компании (ППК). Предполагается, что на «Ласточках» можно будет прокатиться даже по выходным и праздничным дням, сообщает издание «Business Class» со слов гендиректора ППК Сергея Канцура.

Ранее электропоезд запустили для перевозки пассажиров в зимний период, пока длится горнолыжный сезон в Губахе. С января по март маршрутом воспользовались 9,6 тысяч человек. Рост пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 41%.

Сейчас курорт «Губаха» развивается как всесезонный. Его руководство вместе с госкорпорацией «Туризм РФ» планируют построить туристический комплекс стоимостью более двух миллиардов рублей. В его состав войдут: гостиница, коттеджи, ресторан и конференц-холл. На территории обустроят дорожно-тропиночную сеть, мангальные зоны, детские и воркаут-площадки, места для отдыха и банный СПА-комплекс.

Кроме того, инвестор хочет расширить зону горнолыжного катания в зимний период и экотроп для летнего отдыха. Полностью комплекс начнет функционировать в 2025 году.

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