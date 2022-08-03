В Прикамье оборудовали территорию для «Ласточки»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Территориальное управление краевого Росимущества завершило оборудование двух земельных участков площадью 5,15 га для размещения ж/д путей. Эту территорию предоставят ОАО «РЖД» для реализации проекта пригородного сообщения.
Здесь запустят скоростной поезд «Ласточка», который соединит города Краснокамск, Закамск и центр Перми.
- Движение пригородных поездов в данном направлении позитивно скажется на социально-экономическом развитии отдаленных микрорайонов Перми и населенных пунктов Краснокамского городского округа, - сообщает пресс-служба ведомства.
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