Пермякам необходимо ежегодно подтверждать льготный проезд

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В департаменте транспорта мэрии Перми сообщили, что владельцам проездных необходимо ежегодно подтверждать свои льготы. Это касается тех категорий граждан, льгота которых не является бессрочной – школьников, студентов и членов малоимущих многодетных семей.

Так, студентам нужно предоставить продленный студенческий билет в один из пунктов распространения проездных. А льготный период школьных проездных будет продлен автоматически после получения от образовательных учреждений списков учащихся в сентябре.

Напомним, льготный проезд для школьников и студентов действует до конца лета.

Учащимся, которые хотят пользоваться проездным в течение сентября, необходимо приобрести его до 31 августа. Иначе это можно будет сделать только после продления срока действия льготы на следующий период.

Проездные для малоимущих многодетных семей тоже необходимо продлевать. Сроки указанны в справке о статусе малоимущего.

Подробную информацию о тарифах и пунктах распространения транспортных карт можно узнать здесь.

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