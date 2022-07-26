Владельцы ЭСПД могут пополнить проездные через Сбербанк Онлайн

Фото: Сбер

Теперь порядка 60 тысяч владельцев электронного социального проездного документа Пермского края могут воспользоваться функцией безналичного пополнения проездного документа в Интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»и через устройства самообслуживания.

Чтобы воспользоваться опцией пользователь должен запустить приложение «Сбербанк Онлайн» и перейти в раздел «Платежи» внизу страницы. Далее в каталоге необходимо выбрать раздел «Транспорт», найти подкаталог «Транспортные карты и билеты» и выбрать «ЭСПД Пермский край» или воспользоваться QR-кодом:

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Мы готовы внедрять и развивать сервисы, которые будут облегчать жизнь пермяков. Например, теперь пополнить ЭСПД можно в любой удобный для владельца момент. Ведь для этого понадобится только Сбербанк Онлайн и номер карты. Хочется отметить, что транспортная система региона становится все лучше и удобней для пользователей. Надеюсь, впереди у нас много общих проектов во благо!».

Электронный социальный проездной документ был запущен в Пермском крае в 2016 году. Пользователями карты являются пермяки, получающие федеральные и региональные выплаты от государства. Для приобретения проездного необходимо обратиться в отделения Почты России, Почта Банка, центральных касс и в Информационном центре автовокзала по адресу ул. Механошина, 29. Основанием для приобретения является паспорт и удостоверение, предоставляющее право на льготу.