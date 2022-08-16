На неделе в Прикамье ожидаются заморозки до –1 градуса

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье на этой неделе ожидаются первые заморозки, сообщает Пермский ЦГМС. По прогнозу синоптиков, завтра погоду в Пермском крае будет формировать антициклон. Температура воздуха ночью понизится до +3…+8 градусов, в горах и низинах ожидаются слабые заморозки. Днем воздух прогреется до +19…+24 градусов, в Перми до +22 градусов. В большей части региона будет солнечно и сухо, на северо-западе края пройдут небольшие дожди и грозы.

В четверг, 18 августа, ночью на юге региона возможны небольшие осадки, на остальной территории, в том числе в Перми, их не ожидается. Температура ночью +5…+10 градусов, на востоке края - слабые заморозки, днем температура поднимется до +17…+22 градусов.

В пятницу, 19 августа, ночью +2…+7 градусов, в Перми около +4 градусов, в горах и низинах -1 градус. Днем воздух прогреется до +20…+25 градусов.

В выходные в Прикамье ожидается потепление до +23…+28 градусов. В субботу на севере и востоке края, а в воскресенье и в центральных районах пройдут кратковременные дожди, днем - грозы.

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