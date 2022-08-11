Синоптики рассказали, когда в Прикамье снова вернется жара

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

У метеорологов есть условное определение того, когда приходит осенняя погода - это если термометр в среднем за сутки показывает меньше 15 градусов.

После длинной череды жарких солнечных дней в Прикамье заметно похолодало, и пермяки беспокоятся: не ждать ли нам скорого прихода осени? Тем более, что по долгосрочному прогнозу концовку последнего месяца лета нам обещали дождливую и холодную.

- Этот прогноз не оправдался, - успокаивает инженер ГИС-центра ПГНИУ, доктор географических наук Андрей Шихов. - Действительно, в ближайшие дней пять у нас будет относительно прохладно по сравнению с тем, что мы наблюдали в первой декаде месяца. Но при этом погода в третью пятидневку августа в Перми будет в пределах климатической нормы.

В краевом центре в ближайшие пять дней дневная температура воздуха будет держаться в диапазоне от +21 до +24 градусов, хотя могут быть довольно холодные ночи с температурой до +8 градусов.

В пятницу в Перми днем ожидается до +23 градусов.

Самым теплым днем в выходные в Перми будет суббота, когда термометр может подняться до +25 градусов.

В воскресенье немного похолодает из-за небольшого вторжения холодного воздуха из-за Урала – до +21… +22 градусов. При этом кратковременные осадки ожидаются гораздо севернее Перми.

Южане погреются, северяне померзнут

В последние дни погода стояла примерно одинаковая по всему Прикамью. Но в ближайшую пятидневку, по словам синоптика, ожидаются большие температурные контрасты между северными и южными территориями края.

- На юге края похолодание будет незначительным, уже в субботу дневная температура воздуха вернется к отметке +25 градусов, и такая погода там будет держаться все ближайшие пять дней – от +23 до +25 градусов, - отмечает метеоролог. - Но на севере и востоке, куда будет направлен основной заток холодного воздуха, столбик термометра несколько дней будет колебаться в пределах от +17 до +20 градусов.

А вот дальше к нам вновь может вернуться если не жаркая, то все-таки по-летнему теплая погода.

- Все идет к тому, что холодный антициклон, который установился над Европейской частью страны, уже во вторник, 16 августа, начнет смещаться на восток, - говорит Андрей Шихов. - В среду, 17 августа, вполне вероятен кратковременный вынос тепла с температурой до +30 градусов. Скорее всего, он не будет таким продолжительным и экстремальным, как в конце прошлого лета, но второй год подряд мы можем увидеть вполне летний и теплый август с температурой заметно выше нормы.

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