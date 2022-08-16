Назначена дата суда по делу экс-руководителя УФССП России по Пермскому краю

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермский краевой суд назначил дату рассмотрения материалов уголовного дела в отношении Игоря Кожевникова, экс-руководителя УФССП России по Пермскому краю, по определению территориальной подсудности. Так, 19 августа в 10.00 утра дело рассмотрит судья Алексей Налимов.

Напомним, бывшего главу краевого УФССП России задержали три года назад. Игорь Кожевников обвиняется в 38 преступлениях, связанных с получением взяток, злоупотреблением полномочиями и мошенничеством с использованием служебного положения в особо крупном размере.

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