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Происшествия16 августа 2022 7:21

Уголовное дело бывшего руководителя краевого УФССП России Игоря Кожевникова поступило в Пермь

К рассмотрению материалов уголовного дела Игоря Кожевникова с 16 августа приступит Пермский краевой суд
Павел Шатров
Игорь Кожевников.

Игорь Кожевников.

Фото: архив "КП"

Сегодня 16 августа в Пермский краевой суд поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего руководителя УФССП России по Пермскому краю Игоря Кожевникова для определения территориальной подсудности. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Сегодня в Пермский краевой суд поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего руководителя УФССП России по Пермскому краю Игоря Кожевникова для определения территориальной подсудности. Дата рассмотрения пока не назначена.

Главного судебного пристава Прикамья Игоря Кожевникова задержали три года назад. По результатам расследования он обвиняется в 38 преступлениях, связанных с получением взяток в группе лиц по предварительному сговору, в том числе и в крупном размере.

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