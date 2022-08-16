Пермский фонд капремонта нарушил антимонопольное законодательство

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермское УФАС России возбудило дело в отношении НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае».

В антимонопольную службу поступило обращение от прокуратуры Чердынского района с просьбой проверить договоры между краевым Фондом капремонта и ООО «УралСтройАльянс.

В декабре прошлого года Фонд провел аукцион на выполнение капремонта многоквартирных домов в поселке Ныроб Чердынского района, а в январе - аукцион на проведение стройконтроля за выполнением этих работ. В феврале и марте текущего года Фонд заключил договоры с «УралСтройАльянс», чья заявка на обоих аукционах была единственной. Получилось, что подрядчик будет контролировать сам себя.

Согласно действующему законодательству, заказчику запрещено заключать договор на контроль проведения капремонта с тем же подрядчиком, который этот капремонт проводит, сообщает пресс-служба УФАС.

В отношении краевого Фонда капремонта было возбуждено антимонопольное дело по статье «Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений». Его рассмотрят 23 августа.

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