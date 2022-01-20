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Общество20 января 2022 3:59

Пермское УФАС усилит контроль за ценами на заправках

Прежде всего на бензин, дизельное топливо и газ
Анна Маркова
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В Прикамье буду мониторить цены на топливо на заправках.

В Прикамье буду мониторить цены на топливо на заправках.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Пермском крае Управление федеральной антимонопольной службы усилит контроль за ценами на автозаправочных станциях. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Будут созданы оперативные штабы для еженедельного мониторинга цен прежде всего на автомобильные бензины АИ-92, АИ-95, дизельное топливо и сжиженные углеводородные газы.

«Особое внимание будет уделено мониторингу запасов по каждому поставщику топливу и их доле на рынках нефтепродуктов», - сообщили в УФАС по Пермскому краю.