В Прикамье 18-летний парень из ревности напал с ножом на ровесника

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 7 мая 18-летний житель села Елово из ревности нанес ровеснику множественные колото-резанные ранения жизненно важных частей тела. Завершить дело он не смог, так как потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь.

Сотрудниками Осинского межрайонного следственного отдела окончено предварительное следствие по уголовному делу по статье «Покушение на убийство».

Пресс-служба краевого СУ СК России сообщает, что в настоящее время следствием собрано достаточно доказательств, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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