В Прикамье молодая девушка убила возлюбленного и проткнула ножом двух знакомых

Ранее судимую девушку признали виновной по трем статьям. Фото: пресс-служба краевого СУ СК РФ

Вечером 19 февраля 25-летняя жительница города Краснокамска пила алкоголь вместе со своим 47-летним знакомым в общежитии. Потом она взяла нож и вонзила его в ногу мужчины, нанеся тем самым легкий вред его здоровью. На следующий день ситуация повторилась. Но на этот раз к компании присоединился 39-летний мужчина. Обоим досталось по два удара, квалифицируемые как вред здоровью средней тяжести.

Кроме того, 11 марта девушка поссорилась с 35-летним бывшим возлюбленным. Ему так просто отделаться не удалось. От ножевого ранения он скончался в больнице.

Ранее судимую хулиганку признали виновной по трем статьям: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении двух лиц, с применением предмета, используемого в качестве оружия» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Пресс-служба краевого СУ СК РФ сообщает, приговором суда девушке назначено наказание - 8,5 лет в колонии общего режима.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Прикамье маньяк напал на группу спортсменов и охотился на их тренера

А после неудачи связал девочку и привязал ее к дереву в лесу (Подробнее...)