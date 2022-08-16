В Пермском крае водитель скрылся с места ДТП, так как опаздывал на работу

Фото: Мария АНАНОВА

Соликамский городской суд вынес приговор 37-летнему местному жителю. Он признан виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку, сопряженное с оставлением места ДТП».

Так, в январское утро «Ауди A7» ехал по улице Черняховского. На скорости 60 км/ч на нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 43-летнюю женщину, чем нанес ее здоровью тяжкий вред. С различными травмами и переломами ее госпитализировали. Водитель с места аварии уехал под предлогом опоздания на работу.

Пресс-служба краевого ГУ МВД России сообщает, что мужчина находился за рулем под наркотиками. Кроме того, «Ауди A7» на учете в ГИБДД не стояла, техосмотр не проходила, диагностическая карта и полис ОСАГО водителем получены не были. А еще мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

Суд назначил виновному четыре года принудительных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2,5 года.

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