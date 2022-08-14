Шесть человек пострадали в результате ДТП в Пермском крае

Шесть пострадавших были госпитализированы в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДТП с большим количеством пострадавших произошло вечером в субботу, 13 августа в Карагайском районе Пермского края.

- В 18.25 на 990 км автодороги «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» 40-летний водитель Лада Веста при выезде на главную дорогу не выполнил требования уступить дорогу, - сообщает ОГИБДД Отдела МВД России «Карагайский». – В результате допустил столкновение с двигавшейся справа по главной дороге иномаркой Kia Rio под управлением 49-летнего водителя, в которой также находились несовершеннолетние дети.

В результате ДТП шесть человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в ГБУЗ ПК «Карагайская районная больница».

В ГИБДД Карагая обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и информировать полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, по телефонам: 02, 102, 8(34297)3-18-35, 3-16-46.

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