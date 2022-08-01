Руководитель пермской «Ленты» уволилась и переехала в Венгрию

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Руководитель отделения «Урал» и сети магазинов «Лента» Ксения Новикова уволилась и переехала в Венгрию, где в ближайшее время планирует поступить в магистратуру. Об этом сообщает издание «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Сейчас ее должность временно заняла Ирина Лабазанова.

С 2011 по 2012 год Ксения Новикова занимала была министром промышленности Прикамья в правительстве губернатора Олега Чиркунова, а в 2014 году возглавила собственное производство сети магазинов «Семья». После того, как торговая сеть «Лента» купила «Семью», Ксения Новикова какое-то время работала федеральным ритейлером.

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