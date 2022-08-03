Следственный комитет завершил расследование дела Игоря Кожевникова

Игорь Кожевников.

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя краевого УФССП России. Речь идет об Игоре Кожевникове, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Напомним, главного судебного пристава Прикамья задержали три года назад. По итогу расследования Кожевников обвиняется в 38 преступлениях, связанных с получением взяток в группе лиц по предварительному сговору, в том числе и в крупном размере (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и организации мошенничества с использованием служебного положения, в особо крупном размере ( ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

На данный момент следствие собрало достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд.

ДОСЬЕ

Игорь Кожевников родился 21 апреля 1969 года.

Окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков и 10 лет служил в войсках. После окончания Тамбовского технического университета по специальности «юриспруденция» перешел в УФССП.

С декабря 2012 года работал заместителем руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области - заместителем главного судебного пристава Тамбовской области. В январе 2016 года возглавил Управление ФССП России по Пермскому краю.

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