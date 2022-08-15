В Пермском крае спасли змею, запутавшуюся в сети

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вечером 14 августа в Поисково - спасательную службу города Кунгура сообщили, что в огороде местного жителя в сети запуталась змея.

Змея оказалась обыкновенным ужом. Спасатели достали ее с помощью слесарного инструмента и отпустили в естественную среду.

Поисково - спасательная служба КМО напоминает, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, звоните по телефонам:

123(Теле2), 3-30-03 - Поисково - спасательная служба Кунгурского муниципального округа;

112, 3-35-84, 3-32-78 - ЕДДС Кунгурского муниципального округа.

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Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

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