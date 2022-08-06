В Перми больше суток спасали застрявшую в мазуте корову Зорьку

Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Перми спасли корову, которая провалилась в ливневую канализацию с мазутом и застряла. Инцидент произошел в микрорайоне Гайва рядом с ж/д станцией «Кабельная», сообщает пресс-служба администрации города.

- Зорька сорвалась с веревки и убежала, - рассказывает хозяин животного. Найти ее не могли, как выяснилось позже, во время прогулки корова упала в бетонную расщелину лотка ливневой канализации. Так как место безлюдное, заросшее высокой травой, а бетонный короб узкий и глубокий, выбраться она самостоятельно не могла и просидела в ловушке больше суток. Повезло, что торчащую голову Зорьки заметили проходящие мимо местные жители.

В четверг утром на месте происшествия развернулась целая спасательная операция. Ситуация осложнялась тем, что на место не может проехать машина с краном, поэтому все работы проводили руками. К делу подключились работники РЖД и спасатели. Чтобы корова смогла двигаться, бетонные конструкции сломали. Около 13.30 с помощью пожарных рукавов и тросов корову смогли вытащить из ямы.

Ветеринары осмотрели Зорьку. Чтобы улучшить состояние коровы, ей сделали укол гормонального препарата. По словам специалистов, это дало обезболивающий эффект и повысило аппетит животного. Сейчас Зорька снова дома.

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