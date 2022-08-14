В ДТП в Перми погиб водитель иномарки

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В субботу, 13 августа, в Кировском районе Перми произошло смертельное ДТП. По предварительной информации полицейских, в 16.35 на автодороге Пермь-Краснокамск около кемпинга "Канары" 42-летний водитель Reno Logan начал перестраиваться с правой полосы в левую и врезался в Citroen Berlingo, который ехал в попутном направлении.

- В результате столкновения водитель Reno Logan получил травмы не совместимые с жизнью. По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

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