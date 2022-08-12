Власти Прикамья хотят купить ТЦ «Zoom» для нужд минсоцразвития

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Краевые власти планируют купить для нужд министерства социального развития здание ТЦ «Zoom» по улице Ленина,37 в Перми. Недавно его осматривали специалисты по оценке недвижимости. Есть версии, что покупателя долгое время не могли найти из-за необычного внешнего вида объекта, а также потому что здание устарело и ему требуется реконструкция, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

В данный момент эксперты составляют отчет об оценке, который позже поступит в краевое минимущества. Если министерство его согласует, то решение о сделке должен принять совет владельцев объекта. Все это займет около двух недель.

Ранее на сайте «Avito» ТЦ «Zoom» продавали за 150 миллионов рублей.

Напомним, до 2003 года в этом здании находилось кафе «Юность», потом там располагался холдинг «Пермгазэнергосервис», а затем ресторан «Живаго».

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