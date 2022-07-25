Обновление трамвайной сети в Перми будет стоить 27 миллиардов рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Обновление трамвайной сети в Перми обойдется на 3,5 миллиардов рублей дешевле, чем было запланировано изначально. Пресс-служба администрации города сообщает, что такое решение было принято во время переговоров с потенциальным инвестором после внесения в проект модернизации некоторых изменений.

Так, стоимость работ «упала» с 30,5 до 27 миллиардов рублей благодаря уменьшению срока договора с 25 до 20 лет и пересчету эксплуатационного платежа. Эти меры позволили снизить переплаты по кредиту и обеспечить равные условия для МУП «Пермгорэлектротранс» и инвестора.

Напомним, в рамках работ купят 44 новых вагона, сделают капремонт 35 километров трамвайный путей, реконструируют депо «Балатово» и тяговые подстанции. Все вышеперечисленные работы планируют сделать за 3 года.

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