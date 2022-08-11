В центре Перми в ДТП попали две иномарки

Фото: Мария АНАНОВА

11 августа, около 10.00 по улице Куйбышева со стороны улицы Луначарского в направлении улицы Екатерининской ехал автомобиль марки «Lifan», за рулем которого находился 47-летний мужчина. Выезжая с второстепенной дороги, он не предоставил преимущество в движении автомобилю «Toyota» под управлением 34-летней женщины, который двигался по главной дороге. В результате иномарки столкнулись у ТЦ «Алмаз».

По информации пресс-службы ГИБДД, оба водителя получили травмы.

В данный момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

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