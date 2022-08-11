12 августа в Перми отключат светофоры на двух перекрестках

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 12 августа, в Перми отключат светофоры: с 8.00 до 18.00 на перекрестке Бродовского тракта и улицы Промысловской, с 8.00 до 19.00 на пересечении улиц Сибирской и Кирова.

Госавтоинспекция сообщает, что отключение светофорных объектов связано профилактическими работами.

Кроме того, с 12 августа автобусную остановку «Улица Хохрякова», которая находится в направлении ЦУМа, перенесут к дому по улице Ленина, 102. Причиной стал ремонт участка по улице Ленина. Ранее на остановке «Улица Хохрякова» останавливались автобусные маршруты № 10, 14, 49, 50, 67 и 68.

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