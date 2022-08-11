С 15 августа в Прикамье вернется жара до +30 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первые 10 дней августа в Пермском крае выдались теплыми и сухими. Синоптики ГИС-центра ПГНИУ отмечают, что последний месяц лета 2022 года был более прохладным по сравнению с 2010 и 2016 годами. Однако, средняя температура в этот период оказалась выше нормы на юге края на 3-4 градуса и на 4-5 градусов на севере региона, а в Чердыни величина аномалии составила +5 градусов. Осадки в последние два дня были локальными.

На погоду в ближайшие 10 дней будет оказывать влияние блокирующий антициклон. Средняя температура воздуха поднимется на 2-3 градуса выше нормы, сохранится сильный дефицит осадков.

С 15 августа возможно кратковременное повышение дневной температуры до +30 градусов из-за смещения центра антициклона на восток.

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