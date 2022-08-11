С 1 сентября в Перми изменится движение автобусных маршрутов №4 и №67

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 сентября в Перми изменится движение двух автобусных маршрутов №4 и №67. Об этом сообщил мэр города Алексей Демкин на прямом эфире.

Так, общественный транспорт перенаправят с улицы Пушкина на улицу Революции. Автобусы будут ходить по выделенной полосе, совмещенной с трамвайными путями. Изменения помогут планомерно перераспределить общественный транспорт по центральным улицам Перми, а также разгрузить улицу Пушкина и сократить время, которое пассажиры тратят на путь.

Напомним, в данный момент по улице Революции ходит только автобусный маршрут №36.

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