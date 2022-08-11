Глава Следственного комитета России запросил доклад об избиении 85-летней пенсионерки в Перми

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 9 августа, в СМИ появилась информация об избиении 85-летней пациентки в геронтологическом центре Перми.

Обстоятельствами дела заинтересовался краевой Следственный комитет. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая занялась выяснением обстоятельств произошедшего. Вместе с оперативниками в геронтологическом центре побывали и представители Министерства социального развития Пермского края.

- Факты избиения 85-летней пациентки геронтологического центра в Перми не подтвердились. В ходе проверки сотрудники следственного комитета опросили более 50 человек, которые могли иметь отношение к произошедшему случаю. Сама пациентка факты своего избиения также не подтвердила, - сообщают в краевом минсоце.

Следственный комитет продолжает выяснение обстоятельств произошедшего. Председатель СК России поручил руководителю краевого следственного управления СК России представить доклад обо всех обстоятельствах произошедшего. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

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