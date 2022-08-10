Фото: sledcom.ru

Информация об избиении престарелой пациентки в геронтологическом центре Перми появилось утром 9 августа. Шокирующие подробности сообщил портал «URA.RU».

Корреспондент издания сообщил, что к проживающей в Верхне-Курьинском геронтологическом центре престарелой женщине применили физическую силу. О якобы имеющихся фактах избиения 85-летней пациентки рассказала ухаживающая за ней женщина.

По ее версии, несколько дней назад она приехала в центр, чтобы навестить свою знакомую. Пожилая женщина в силу своего преклонного возраста и сопутствующих болезней не может передвигаться самостоятельно вывезли на коляске. Когда она появилась все ее лицо оказалось было в крови. Знакомой 85-летней пациентки работники геронтологического центра в Перми объяснили, что бабушка постоянно падает из-за уколов, поэтому могла сама повредить себе лицо. По заверениям знакомой, во время посещений в прошлом году она видела синяки на теле пожилой женщины.

Обстоятельствами дела на основании появившейся в прессе информации 9 августа заинтересовался Следственный комитет России по Пермскому краю. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая вчера провела выяснение обстоятельств произошедшего. Вместе с оперативниками в геронтологическом центре побывали и представители Министерства социального развития Пермского края.

По официальной информации случай избиения пациентки не подтвердился.

«Факты избиения 85-летней пациентки геронтологического центра в Перми не подтвердились. В ходе проверки сотрудники следственного комитета опросили более 50 человек, которые могли иметь отношение к произошедшему случаю. Сама пациентка факты своего избиения также не подтвердила», - сообщают в краевом минсоце.

Следственный комитет продолжает выяснение всех обстоятельств появившейся информации. Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю представить доклад обо всех обстоятельствах произошедшего. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

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