Мэр Перми прокомментировал ситуацию с нехваткой мест в школе «Точка»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Перми Алексей Демкин прокомментировал ситуацию с нехваткой мест в первых классах школы «Точка», расположенной в ЖК «Арсенал» по улице Татищева,7.

По подсчетам городского департамента образования, январе 2022 года за образовательным учреждением было закреплено 86 будущих первоклассников. Однако к моменту, когда объявили набор в школы, их число увеличилось до 297 детей.

Власти предложили родителям будущих первоклассников, которым не хватило мест в «Точке», пока отдать детей в другие близлежащих образовательных учреждениях.

Кроме того, в данный момент планируется строительство еще одного корпуса школы «Точка» на Бульваре Гагарина, 75а.

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