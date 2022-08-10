Мэр Перми рассказал о готовности школ к новому учебному году

Фото: Олег ЗОЛОТО

Проект готовности образовательных учреждений к новому учебному году реализовывался краевыми властями с 11 июля по 5 августа.

- В нашей образовательной системе 101 школа. Школы №22 и 77 сейчас находятся на капремонте, школа №21 временно прекратила образовательный процесс. Кроме того, в крае 79 детсадов и 14 дошкольных образований. Все учреждения прошли проверку к началу учебного года, - отметил мэр Перми Алексей Демкин.

Проверка готовности включает в себя: противопожарные системы, террористическую укрепленность, выход из текущих ремонтов и другое.

- Считаю, что система образования, при подготовке школ к учебному году, проявила себя с лучшей стороны, - добавил глава города.

Если у родителей есть какие-либо опасения по данному вопросу, можно обратиться в департамент образования.

Родителям будущих первоклассников школы «Точка», которая находится в ЖК «Арсенал» по улице Татищева,7, власти предложили пока выбрать для обучения другие близлежащие образовательные учреждения.

Напомним, на данный момент строится новый корпус гимназии №17. Здесь подрядчику осталось доделать фасад здания и обустроить двор. В конце августа на территорию завезут необходимое для обучения оборудование, а во второй четверти текущего года гимназия будет ждать учеников.

В школе №33 по улице Николая Островского сейчас завершается проектная документация. Дальше ее отправят на госэкспертизу и после этого начнется стройка. В конце 2023-начале 2024 года школа начнет работу.

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