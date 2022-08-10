«Эта помощь не завянет»: Пермские школьники отказываются от букетов к 1 сентября, чтобы помочь тяжелобольным детям

Ребята из школы № 116 - участники доброй акции. Фото: благотворительный фонд «Дедморозим»

- Смотрите, в классе 30 деток, если каждый подарит свой букет учителю, то через неделю они завянут и много денег улетит на ветер, - говорит своим детям-школьникам пермячка Людмила Мажова, ее дочь и сын уже несколько лет участвуют в добровольной благотворительной акции «Цветы жизни». – А если эти деньги перевести на счет тяжелобольных детей, то кто-то наконец дождется своего препарата, а кто-то получит расходные материалы к своим медицинским приборам.

- Конечно, мамочка, мы согласны, - отвечают ее дети.

Но не только они, а еще тысячи других школьников из Пермского края, которые готовы сделать доброе дело для тех своих ровесников, кому необходима помощь.

В пятый раз в Пермском крае проходит благотворительная акция «Цветы жизни». Ее суть в том, чтобы 1 сентября отказаться от большого количества букетов для педагогов, а сэкономленные средства передать в благотворительный фонд для помощи тяжелобольным деткам. Не обижаются ли учителя, что их обделяют вниманием в этот торжественный день?

- Нет, конечно, ведь 1 сентября – это не наш личный праздник, а общий, когда ребята и учителя встречаются вновь после долгих летних каникул, - говорит педагог гимназии № 3 Вероника Мальцева. – И нам в этот день гораздо важней видеть не букеты, а горящие глаза ребят и их жажду к получению новых знаний! К тому же здорово начать новый учебный год с общего хорошего дела – участия в акции. А свою благодарность учителям ребята смогут выразить чуть позже - в профессиональный праздник день Учителя.

Масштаб акции по-настоящему изумляет: за пять лет пермским школьникам, их родителям и педагогам удалось собрать 14 302 370 рублей!

- За этими цифрами стоят 240 историй ребят, жизни которых могли сложиться иначе без поддержки пермяков, - говорит организаторы акции – благотворительный фонд «Дедморозим». – Для них было приобретены жизненно важные препараты, лечебное питание, медицинское оборудование и расходные материалы для дыхания. Часть деток получили консультации специалистов по паллиативной помощи или сумели пройти дорогостоящие генетические исследования.

В этом году участники акции «Цветы жизни» вновь смогут помочь детям с тяжелыми заболеваниями. Регистрация участников открыта до 31 августа включительно. Чтобы принять участие в акции, необходимо заполнить заявку на сайте «Дедморозим». В ней важно указать школу, класс и количество участников.

В знак благодарности за добрый поступок организаторы подготовили для школьников памятные сувениры — карандаши, которые будут напоминать о том, что помогать — просто. А для учителей - открытки и общее благодарственное письмо на класс.

Задать вопросы об участии акции можно по телефону горячей линии «Дедморозим» (342)270-08-70.

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