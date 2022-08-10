Жилищная инспекция планирует ликвидировать две пермские управляющие компании

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Краевая инспекция госжилнадзора планирует через суд аннулировать лицензии управляющих компаний «Молотов» и «Горизонт филиал Кислотные дачи». Ранее из реестра уже исключили сведения обо всех многоквартирных домах, которые находились под контролем этих организаций.

По информации пресс-службы краевой ИГЖН, при управлении домами директор УК «Молотов» Сергей Комиссаров и гендиректор УК «Горизонт филиал Кислотные дачи» Анастасия Никитина не имели квалификационного аттестата. Вышеуказанных лиц наказали штрафами – 122 800 рублей и 85 тысяч рублей соответственно.

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