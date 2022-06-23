В Прикамье может появиться государственная управляющая компания

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае может появиться государственная управляющая компания. С таким предложением выступила прокуратура Прикамья, сообщает телекомпания «Рифей-Пермь» со ссылкой на начальника инспекции госжилнадзора Пермского края Александра Евсюкова.

Краевая УК может взять на себя управление домами в муниципалитетах, которые неинтересны частным компаниям: аварийное и ветхое жилье. Сейчас муниципальные УК действуют в 18 из 43 территорий Прикамья. Кроме того, появление нового конкурента стимулирует частные УК повысить качество своей работы.

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