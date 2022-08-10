В Пермском крае прошел крупный град

Фото: группа "Мой город-Пермь!"/"ВКонтакте"
Еще вчера синоптики Пермского ЦГМС предупреждали о сильных осадках 9 и 10 августа: ночью местами, а днем повсеместно. В северных районах региона согласно прогнозу, пройдут ливни и грозы с сильными порывами ветра 15-20 м/с.
Сегодня, 10 августа, на территории Пермского края замечено сразу несколько природных аномалий. Так, в отдельных районах Перми (на Липовой горе) идут ливни с интенсивностью свыше 100 мм/ч, а в садоводческом товариществе «Громотуха», в городе Кунгуре и в поселке Сылва выпал крупный град. Местные жители поделились его фото в соцсети «ВКонтакте» в группах «Мой город - Пермь!» и «Пермский край| Реальный край».
Фото: группа "Мой город-Пермь!"/"ВКонтакте"
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Фото: "Пермский край| Реальный край"/"ВКонтакте"
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