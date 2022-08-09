МЧС Пермского края предупреждает о ливнях и грозах с сильными порывами ветра

Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным Пермского ЦГМС, 9 и 10 августа в Пермском крае ожидаются дожди: ночью местами, а днем повсеместно. В северных районах региона пройдут ливни и грозы с сильными порывами ветра 15-20 м/с.

Краевое ГУ МЧС России предупреждает: старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними. Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию.

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