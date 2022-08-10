Синоптики предсказали град в центре Прикамья

Фото: vsegda-pomnim.com

Синоптики ГИС-центра ПГНИУ предупреждают жителей и гостей Перми о возможном граде, который ожидается сегодня.

«Прямо сейчас в центральной части Пермского края растут многочисленные грозовые ячейки. Вероятно выпадение града, в том числе в Перми», - отметили синоптики.

Ранее синоптики поделились прогнозом на четверг, который принесет в Пермский край значительное похолодание, если сравнивать с последними днями.

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