В четверг в Пермский край придет похолодание до +15 градусов

В Перми таких похолоданий как на севере не будет, погода ожидается комфортной и не жаркой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг в Пермский край придет сильное похолодание. Особенно оно затронет север региона. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Так, в некоторых территориях края температура воздуха упадет до +15 градусов. Например, на севере. А вот на юге похолодает до комфортных +23 градусов.

В Перми будет не выше +20 градусов. А при наличии облачности может быть еще прохладнее. Но с пятницы на юге края снова потеплеет до +21…+25 градусов.

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