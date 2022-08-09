В Прикамье растет количество сотрудников, находящихся в простое

Фото: Лифанцев Дмитрий

В Пермском крае растет количество сотрудников, находящихся в простое, сообщает портал «В курсе. ру» со ссылкой на краевое минсоцразвития. Еще в мае таких работников было не больше 700 человек, в июне это цифра выросла до 1 782 человек. Это менее процента от численности занятых в регионе работников.

В основном режим простоя введен на заводах, решающих вопросы настройки логистических цепочек, и известных брендов по продаже одежды. Сроки простоя сильно разнятся: от одной смены до двух-трех месяцев. Больше всего работников в простое зафиксировано в Перми. Есть единичные случаи в Нытве и Лысьве.

Все сотрудники, не принимающие участие в работе, получают зарплату во время простоя - не менее двух третей тарифной ставки, оклада, рассчитанных пропорционально времени, в течение которого сотрудники не работали.

Кроме того, краевое правительство предоставляет работодателям субсидии на создание временных рабочих мест с учетом районного коэффициента и страховых взносов на каждого работника.

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