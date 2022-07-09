В Перми 308 бывших сотрудников McDonald's отправили в простой

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Из-за приостановки деятельности пермской компании «Вкусно – и точка» пришлось отправить в простой 308 сотрудников из шести структурных подразделений ООО «Региональная сеть предприятий питания», сообщает Об этом сообщила «РБК-Пермь» со ссылкой на региональную государственную инспекцию труда.
Сотрудники ведомства не получали информации о возможном увольнении работников и не регистрировали нарушений их прав в связи с приостановкой работы ресторанов.
Напомним, сейчас в компании проходит дебрендирование из McDonald's в рестораны «Вкусно и точка». Часть сотрудников продолжает работать, остальные, находящиеся в простое, получают 2/3 от средней зарплаты.
Новый общепит может открыться в Перми уже в конце июля.
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