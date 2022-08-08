В спецоперации на Украине погиб молодой сержант из Прикамья

Фото: администрация Верещагинского городского округа

В ходе спецоперации на Украине погиб 33-летний сержант Вооруженных сил РФ Игорь Мазунин, который служил по контракту.

Администрация Верещагинского городского округа сообщает, что прощальная церемония с бойцом пройдет в среду, 10 августа. Траурный митинг состоится в 13.00 по адресу: деревня Тюриково, улица Полевая, дом 6.

Ранее мы писали о том, что в спецоперации на Украине погиб еще один молодой боец - 23-летний сапер Дмитрий Ипатов. Он был уроженцем города Кунгура.

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