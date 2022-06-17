В спецоперации на Украине погиб молодой сапер из Пермского края

Дмитрий Ипатов. Фото: Управление образования (Кунгурский МО)/ВКонтакте

Во время специальной военной операции на Украине погиб 23-летний военнослужащий из Кунгура.

- С прискорбием сообщаем, что при выполнении воинского долга в спецоперации на Украине погиб выпускник Школы № 18 Ипатов Дмитрий. Дмитрий обучался в школе с первого класса, в 2017 году закончил обучение. Учиться ему было легко благодаря природной смекалке и сообразительности. Он ответственно относился к порученному делу, переживал за результат, у него всегда было много идей и предложений. Дмитрий запомнится всем как ответственный, дисциплинированный, добрый и отзывчивый юноша, настоящий патриот и защитник Отечества, - сообщили в Управление образования Кунгурского муниципального округа.

В Управлении образования также добавили, что в 10 классе Дмитрий прошел курс молодого бойца на военно-полевых сборах. Тетя погибшего военнослужащего Нина сообщила корреспонденту "КП-Пермь", что Дмитрий был сапером.

- Он был добрым, отзывчивым, доверчивым, жизнерадостным, экстремалом. Больше сказать ничего не могу - каша в голове, - сказала тетя погибшего бойца.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Ипатова.

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