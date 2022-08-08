Пермские хирурги увеличили рост пациентки на восемь сантиментов

Фото: Telegram-канал ГКБ №4

В Перми хирурги выпрямили пациентке позвоночник и увеличили ее рост на восемь сантиметров, сообщает телекомпания «Рифей-Пермь» со ссылкой на главного врача городской больницы №4 Андрея Ронзина.

Пермячка страдала врожденным кифосколиозом – это сочетание кифоза и сколиоза. Позвоночник пациентки был полностью деформирован.

Исправление такого дефекта – очень сложная хирургическая проблема, которая требует слаженной многочасовой работы целой бригады хирургов, анастезиологов и функциональных диагностов. Чтобы зафиксировать позвоночник, необходимо было применить специальные винтовые системы. В городской больнице №4 женщину прооперировали в нейрохирургическом отделении под руководством Дмитрия Штадлера. После операции рост пациентки увеличился на восемь сантиметров.

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