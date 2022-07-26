Хозяйка пермского кота-киборга рассказала трогательную историю о рыжем любимце

Фото: скрин видео «Рифей-Пермь»

Около двух лет назад в одной из деревень под Кунгуром нашли рыжего кота без задних лапок. Что с ним тогда случилось – неизвестно, но новая любящая семья пушистика Одина подарила ему возможность вновь ходить, сообщает телекомпания «Рифей-Пермь».

Скорее всего кто-то поиздевался над котом и отрубил ему лапы. Также у животного отсутствовала часть левого глаза. В Перми ему оказали экстренную медпомощь и провели ряд операций, а после направили в приют. Оттуда кота забрала Марина Старцева.

- Я переживала из-за того, что он совсем не передвигался, обратилась в больницу, хирург-ортопед которой рассказал про чудо-клинику в Новосибирске, где протезируют животных, - делится хозяйка.

Женщина не раздумывая отправилась почти за две тысячи километров, чтобы помочь пушистику. Коту установили протезы и он стал вести свой обычный «кошачий» образ жизни, став первым пермским котом-киборгом. Его искусственные лапки изготовлены из титановых имплантов методом 3D-печати.

Интересно, что Одином котика назвали не случайно, согласно мифологии, одноименный бог всегда стремился познать истину Вселенной и чтобы расширить свои знания заключил сделку, отдав правый глаз.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Ждал этого полгода". Кот, который боялся всех на свете, нашел любящих хозяев

Кубрик жил в пермском приюте "Матроскин" (Подробнее...)