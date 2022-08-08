Из пермского бара украли кандалы, резиновый палец и электросушилку

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В прошедшие выходные гости пермского андеграундного бара «13/69» украли из заведения украшение интерьера – железные кандалы и резиновый палец, а также электрическую сушилку для рук.

Общепит наполнен разными стильными безделушками, вещами из поездок и подарками от посетителей. Одним из презентов был огромный резиновый палец с вакуумным крепежом. Видеокамеры зафиксировали момент его кражи с барной стойки. Кто стащил кандалы - так просто узнать не получится, ведь они украшали уборную заведения.

Украденную электросушилку уже заменили и «заковали» новую в ящик из прутьев арматуры, чтобы избежать подобного инцидента, сообщает портал «В курсе. ру».

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